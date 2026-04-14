В Москве суд заочно рассмотрит дело экс-губернатора Челябинской области

По данным следствия, Юревич с мая 2010 по январь 2014 года в Москве и Челябинске получил от представителей предприятий дорожной отрасли взятку в 3,2 миллиарда рублей за решения в сфере ремонта и содержания региональных автодорог.

Также Юревич с января по сентябрь 2012 года в Челябинске через Москалюка получил от главы регионального минздрава Виталия Тесленко взятку в 26 миллионов рублей за покровительство и попустительство по службе. Кроме того, с мая 2012 года по март 2017 года Юревич незаконно приобрел у неустановленного лица револьвер калибра 10,67 миллиметра, которое хранил у себя дома до момента его изъятия в ходе обыска.