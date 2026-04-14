14:27 14.04.2026
В Москве суд заочно рассмотрит дело экс-губернатора Челябинской области Юревича

Михаил Юревич . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Уголовное дело бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, заочно обвиняемого в получении взяток, направлено в Тверской районный суд Москвы, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Челябинской области.
"Постановлением Центрального районного суда Челябинска от 6 апреля уголовное дело в отношении Юревича М.В., Москалюка А.Е. передано по подсудности в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.
По данным СК РФ, Юревич обвиняется по двум эпизодам получения взяток в особо крупном размере (статья 290 УК РФ), незаконном приобретении и хранении оружия (статья 222 УК РФ), его бывший советник Александр Москалюк - посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (статья 291.1 УК РФ).
По данным следствия, Юревич с мая 2010 по январь 2014 года в Москве и Челябинске получил от представителей предприятий дорожной отрасли взятку в 3,2 миллиарда рублей за решения в сфере ремонта и содержания региональных автодорог.
Также Юревич с января по сентябрь 2012 года в Челябинске через Москалюка получил от главы регионального минздрава Виталия Тесленко взятку в 26 миллионов рублей за покровительство и попустительство по службе. Кроме того, с мая 2012 года по март 2017 года Юревич незаконно приобрел у неустановленного лица револьвер калибра 10,67 миллиметра, которое хранил у себя дома до момента его изъятия в ходе обыска.
Обвиняемые скрылись от следствия за пределами России и объявлены в международный розыск. На их имущество стоимостью более 700 миллионов рублей наложен арест.
Тесленко ранее приговорен к длительному сроку лишения свободы.
ПроисшествияРоссияМоскваЧелябинскМихаил ЮревичСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
