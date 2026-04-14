В Иране 160 объектов культурного наследия ЮНЕСКО оказались под ударами

ТЕГЕРАН, 14 апр - РИА Новости. Около 160 объектов культурного наследия в Иране оказались под ударом во время бомбардировок США и Израиля, сообщил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Национальной комиссии Ирана по делам ЮНЕСКО Хасан Фиртуси.
"Под ударами оказались около 160 объектов культурного наследия, отражающих цивилизацию, историю и географию современного Ирана", - сказал Фиртуси.
По его словам, из-за неблагоприятной обстановки представители ЮНЕСКО пока не смогли направить в страну международные миссии для оценки ущерба.