В Иране 160 объектов культурного наследия ЮНЕСКО оказались под ударами

ТЕГЕРАН, 14 апр - РИА Новости. Около 160 объектов культурного наследия в Иране оказались под ударом во время бомбардировок США и Израиля, сообщил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Национальной комиссии Ирана по делам ЮНЕСКО Хасан Фиртуси.