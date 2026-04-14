ВСУ за сутки потеряли до 195 военных в зоне действий войск "Юга" - РИА Новости, 14.04.2026
12:17 14.04.2026 (обновлено: 12:19 14.04.2026)
ВСУ за сутки потеряли до 195 военных и 22 автомобиля в зоне действия войск "Юга"

© РИА Новости / Андрей Коц Шеврон бойца танкового батальона 77-го ОМСП группировки Юг
Шеврон бойца танкового батальона 77-го ОМСП группировки Юг. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли до 195 военных, семь боевых бронированных машин, 22 автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Артема, Новоселовка, Ильиновка, Николаевка и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 195-ти военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 22 автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке оборонного ведомства.
Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель", два склада боеприпасов и семь складов материальных средств.
