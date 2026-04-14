На ЗАЭС рассказали о переговорах по режиму тишины для ремонта линии питания

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Переговоры по установлению режима тишины для ремонта основной линии, питающей Запорожскую АЭС, продолжаются, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
"Переговоры по согласованию режима тишины для ремонта линии продолжаются", - сказала РИА Новости Яшина.
Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС отключилось 14 апреля из-за срабатывания автоматики на резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Основная линия "Днепровская" остается отключенной с 24 марта. На станции запущены дизель-генераторы. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Ситуация находится под контролем.