Более 20 торговых судов прошли через Ормузский пролив за сутки, пишут WSJ - РИА Новости, 14.04.2026
23:34 14.04.2026
Более 20 торговых судов прошли через Ормузский пролив за сутки, пишут WSJ

© REUTERS / StringerСудно в Ормузском проливе
Судно в Ормузском проливе
Судно в Ормузском проливе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. За последние сутки через Ормузский пролив прошли более 20 торговых судов на фоне продолжающейся блокады США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.
"Более 20 коммерческих судов прошли через Ормузский пролив за последние 24 часа", - пишет издание.
Среди судов, пересекших ключевой пролив на Ближнем Востоке за последние 24 часа, были грузовые суда, контейнеровозы и танкеры, следовавшие как в Персидский залив, так и из него. При этом некоторые из них двигались с выключенными транспондерами, отмечается в публикации.
Ранее во вторник в Центральном командовании США (CENTCOM) заявили, что в блокаде иранских портов задействованы более 10 тысяч военнослужащих, а также десятки самолетов и кораблей. При этом по сообщению телеканала CNN, военные корабли США не осуществляют прямое сопровождение судов через Ормузский пролив, однако поддерживают связь с торговыми судами.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
