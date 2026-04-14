Только Сербия сохраняет военный нейтралитет на Балканах, заявил Вучич
15:47 14.04.2026
Только Сербия сохраняет военный нейтралитет на Балканах, заявил Вучич

Вучич: только Сербия придерживается военного нейтралитета на Балканах

© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 14 апр - РИА Новости. Только Сербия придерживается настоящего военного нейтралитета, другие государства Балканского региона склонны присоединятся к военным блокам, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Президент Сербии отметил в конце марта, что страна сохранит военный нейтралитет и традиционные отношения с РФ и КНР.
"Будем сильнее, лучше и крепче, чем другие (страны - ред.) в регионе, потому что только мы военно-нейтральные. Все остальные или принадлежат или хотят принадлежать к определенному военному союзу. Только мы хотим сами защищать свое небо и землю", - сказал Вучич при осмотре казармы спеподразделения военной полиции "Кобры" во вторник.
Вучич в марте также анонсировал проведение военных учений армии Сербии с силами НАТО в мае, но подчеркнул сохранение военного нейтралитета страны.
Министр обороны Сербии Братислав Гашич тогда на встрече с командующим Объединенными силами НАТО в Неаполе (JFC Naples) адмиралом ВМС США Джорджем Викоффом отметил важность совместных учений с альянсом при сохранении военного нейтралитета Сербии.
Парламент Сербии в 2007 году принял резолюцию о военном нейтралитете государства, в том же году делегация сербской Скупщины (парламента) в Парламентской ассамблее НАТО получила статус ассоциированного члена.
