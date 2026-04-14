Только Сербия сохраняет военный нейтралитет на Балканах, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 14 апр - РИА Новости. Только Сербия придерживается настоящего военного нейтралитета, другие государства Балканского региона склонны присоединятся к военным блокам, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Парламент Сербии в 2007 году принял резолюцию о военном нейтралитете государства, в том же году делегация сербской Скупщины (парламента) в Парламентской ассамблее НАТО получила статус ассоциированного члена.