Только Сербия сохраняет военный нейтралитет на Балканах, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 14 апр - РИА Новости. Только Сербия придерживается настоящего военного нейтралитета, другие государства Балканского региона склонны присоединятся к военным блокам, заявил президент Сербии Александр Вучич.
"Будем сильнее, лучше и крепче, чем другие (страны - ред.) в регионе, потому что только мы военно-нейтральные. Все остальные или принадлежат или хотят принадлежать к определенному военному союзу. Только мы хотим сами защищать свое небо и землю", - сказал Вучич при осмотре казармы спеподразделения военной полиции "Кобры" во вторник.
Вучич в марте также анонсировал проведение военных учений армии Сербии с силами НАТО в мае, но подчеркнул сохранение военного нейтралитета страны.
Министр обороны Сербии Братислав Гашич тогда на встрече с командующим Объединенными силами НАТО в Неаполе (JFC Naples) адмиралом ВМС США Джорджем Викоффом отметил важность совместных учений с альянсом при сохранении военного нейтралитета Сербии.
Парламент Сербии в 2007 году принял резолюцию о военном нейтралитете государства, в том же году делегация сербской Скупщины (парламента) в Парламентской ассамблее НАТО получила статус ассоциированного члена.