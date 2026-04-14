Сербия и Израиль будут совместно производить БПЛА, заявил Вучич - РИА Новости, 14.04.2026
14:53 14.04.2026
Сербия и Израиль будут совместно производить БПЛА, заявил Вучич

Вучич: Сербия и Израиль откроют совместное предприятие по производству БПЛА

Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 14 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Сербия и Израиль будут производить БПЛА совместно, предприятие будет принадлежать сторонам 50 на 50 процентов.
Вучич в конце декабря анонсировал открытие в конце марта-начале апреля новой фабрики для большого производства беспилотников в Сербии.
"Мы не можем делать дроны так, как может Израиль. Горжусь тем, что будем производить вместе, 50% на 50%. Это показывает, что у нас будут лучшие дроны в этой части мира", - сказал Вучич журналистам во вторник.
Глава сербского государства сообщил в декабре прошлого года, что власти страны за два года планируют принять на вооружение до 80 тысяч дронов-камикадзе как собственного производства, так и импортного.
Предприятия ВПК Сербии активно развивают собственные ударные и разведывательные системы БПЛА, некоторые из них уже массово приняты на вооружение.
