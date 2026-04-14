ВСУ ударили по объекту энергетики в Запорожской области

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. ВСУ ударили по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"️Зафиксировано повреждение оборудования, что привело к очередному отключению электроснабжения", — написал он в MAX.
Губернатор уточнил, что сейчас оперативные службы работают над уничтожением украинских беспилотников. Задействованы все силы для минимизации последствий ударов.
"Высокая дроновая активность сохраняется", — предупредил глава региона.
В ответ на атаки украинских боевиков на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
22 июня 2022, 17:18