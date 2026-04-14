ВСУ ударили по объекту энергетики в Запорожской области

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. ВСУ ударили по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Губернатор уточнил, что сейчас оперативные службы работают над уничтожением украинских беспилотников. Задействованы все силы для минимизации последствий ударов.