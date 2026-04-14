ВСУ ударили по складу гуманитарной помощи в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. ВСУ ударили по складу гуманитарной помощи в селе Нововладимировка и многоквартирному дому в Новой Каховке Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Кроме того, по его словам, легковые машины повреждены в Каховке, Таврийске, Костогрызове; частные дома в Железном Порту, Константиновке; неэксплуатируемое здание детского сада в Голой Пристани.
"Жертв и пострадавших нет", - подчеркнул губернатор.
По его словам, всего ВСУ нанесли удары беспилотниками и обстреляли около 30 населенных пунктов.
22 июня 2022, 17:18