06:33 14.04.2026 (обновлено: 08:26 14.04.2026)

В Сумской области пропали несколько рот ВСУ

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Сумской области пропали несколько украинских подразделений, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
«
"Некрологи уничтоженных украинских националистов показали, что в лесных массивах севернее Писаревки пропало без вести несколько рот 158-й ОМБр ВСУ", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, ситуация для украинских войск ухудшается и в селе Мирополье. По данным источника, вдовы солдат жалуются, что там складируют тела их мужей. Также противник отступает в районе поселка Миропольское.
"Командование 14-го армейского корпуса ВСУ официально признало освобождение "Северянами" поселка Миропольское и отступление подразделений 21-й ОМБр вглубь украинской территории", — пояснили в силовых структурах.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.
В этом регионе действует группировка "Север". По данным Минобороны от понедельника, с окончания пасхального перемирия противник потерял в зоне ответственности бойцов до 25 военнослужащих, два автомобиля и радиолокационную станцию.
