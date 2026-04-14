МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. ВСУ используют гражданский аэропорт Харькова для хранения боеприпасов, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Данные разведки подтверждают, что на территории аэропорта города Харьков хранятся боеприпасы. Их пытаются маскировать, но на всякий случай используют именно гражданский объект для хранения с целью дополнительного прикрытия", - рассказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что на территории аэропорта хранятся боеприпасы в том числе для ударов по приграничным регионам России.
22 июня 2022, 17:18