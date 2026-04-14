За неделю от атак ВСУ погибли 29 мирных жителей России, заявил Мирошник

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Двадцать девять мирных граждан России, в том числе три ребенка, погибли от атак ВСУ с 6 по 12 апреля, заявил посол МИД Российской Федерации по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в еженедельном докладе, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 199 мирных жителей: ранены 170 человек, в том числе 12 несовершеннолетних, погибли 29 человек, в том числе трое несовершеннолетних", - говорится в докладе.
Мирошник добавил, что всего по гражданским объектам на российской территории за неделю украинские вооруженные формирования выпустили не менее 2 892 боеприпасов.