В Сумской области пропали несколько рот ВСУ

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Несколько рот 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ пропали без вести в лесных массивах севернее села Писаревка Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Некрологи уничтоженных украинских националистов показали, что в лесных массивах севернее Писаревки пропало без вести несколько рот 158-й ОМБр ВСУ ", — сказал собеседник агентства.

Между тем, добавил он, ситуация для украинских войск ухудшается и в более юго-восточной стороне Сумской области , в частности, в селе Мирополье. По данным, источника, вдовы солдат ВСУ жалуются, что там складируют тела их мужей.

Кроме того, силовые структуры заявили об отступлении противника от позиций у освобожденного поселка Миропольское.

« "Командование 14-го армейского корпуса ВСУ официально признало освобождение Северянами поселка Миропольское и отступление подразделений 21-й ОМБр вглубь украинской территории", — заключил собеседник агентства.

Как подчеркивал президент Владимир Путин , армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.