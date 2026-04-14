МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Несколько рот 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ пропали без вести в лесных массивах севернее села Писаревка Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Некрологи уничтоженных украинских националистов показали, что в лесных массивах севернее Писаревки пропало без вести несколько рот 158-й ОМБр ВСУ", — сказал собеседник агентства.
Между тем, добавил он, ситуация для украинских войск ухудшается и в более юго-восточной стороне Сумской области, в частности, в селе Мирополье. По данным, источника, вдовы солдат ВСУ жалуются, что там складируют тела их мужей.
Кроме того, силовые структуры заявили об отступлении противника от позиций у освобожденного поселка Миропольское.
"Командование 14-го армейского корпуса ВСУ официально признало освобождение Северянами поселка Миропольское и отступление подразделений 21-й ОМБр вглубь украинской территории", — заключил собеседник агентства.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.
В этом регионе действует группировка "Север". По данным Минобороны от понедельника, с окончания пасхального перемирия противник потерял в зоне ответственности бойцов до 25 военнослужащих, два автомобиля и радиолокационную станцию.
