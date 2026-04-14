Юрист рассказала, что грозит за кормление ворон у дома
07:40 14.04.2026 (обновлено: 11:58 14.04.2026)
Юрист рассказала, что грозит за кормление ворон у дома

Ворона с кусочками хлеба на улице. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Кормление ворон у дома может грозить штрафом до пяти тысяч рублей, рассказала РИА Новости член союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России Олеся Чернокова.
«

"Если кормление ворон нарушает местные правила благоустройства, а двор остается загрязненным, имеются все основания для наложения штрафа от трех до пяти тысяч рублей", — сказала она.

Собеседница агентства пояснила, что речь идет о статьях КоАП "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" и "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами".
Тем не менее прямой ответственности за кормление ворон закон не предусматривает. Если это не носит систематический характер, не вредит окружающей среде и не загрязняет двор, то никаких мер не последует, заключила юрист.
Голуби - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Юрист рассказала, что грозит за кормление голубей у дома
22 марта, 08:00
 
