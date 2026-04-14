Песков назвал вопросы контроля над ядерными вооружениями принципиальными

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Все вопросы в сфере контроля над ядерными вооружениями сейчас принципиальны для России, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Одиннадцатая конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) пройдет в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая.
"Слушайте, сейчас все абсолютно принципиально. Принципиально обсуждение всех совокупных потенциалов", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о том, есть ли у России конкретные предложения в сфере контроля над вооружениями в условиях прекратившего действие СНВ-3 и что для РФ принципиальнее - количественные лимиты ракет или география ядерных баз США в Европе.