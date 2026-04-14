Ветеран СВО рассказал подробности ликвидации террориста Аслана Бютукаева

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ветеран спецоперации, кавалер ордена Мужества Владислав Буравлев рассказал РИА Новости, как проходила операция по ликвидации террориста Аслана Бютукаева, причастного к теракту в аэропорту "Домодедово" в 2011 году.
По словам Буравлева, террористов во главе с Бютукаевым выслеживали группы разведки и спецназа в горнолесном массиве Ингушетии и Чечни. Все задачи операции поэтапно делились на пять или шесть дней, проходили в условиях изоляции в лесу. По мере поиска банды российские военнослужащие находили старые схроны, которые принадлежали другим преступным формированиям. Например, мешок, набитый сим-картами, и селитру, добавил ветеран СВО.
"На предпоследней задаче нашли небольшой схрон – селитра и взрыватели. Место дневки-ночевки, то есть стоянки. Оно было свежее, буквально, может быть, четыре-пять дней, потому что закопанные банки не пахли чем-то тухлым. Это была свежая стоянка, на которой недавно находились террористы, потому что в тех местах мирные жители не могли находиться", - сказал Буравлев.
По его словам, после обнаружения свежих следов террористов собранную информацию отправили в координационный штаб, который отвечал за работу всех групп.
"Группы начали стягиваться в район, нас тогда вывели на отдых, и в течение пяти дней, пока мы отдыхали, группы как раз стягивались в район, то есть вели по следу. Потом мы снова зашли на задачу и на второй день нашей крайней задачи блокировали район в Чечне, где непосредственно находилась банда. Уже об этом было точно известно", - добавил участник событий.
Он подчеркнул, что боевики пытались агрессивно сопротивляться, но не смогли избежать своей участи.
"Если бы хотели, могли бы выйти с поднятыми руками и сдаться", - отметил участник операции.
Он добавил, что видел тела террористов. По фотороботам личности бандитов были идентифицированы.
"По фотороботам абсолютно узнаваемые, то есть на них фотороботы достаточно хорошие, фотографии лиц во всех проекциях. Лица были узнаваемые. Это, действительно, был Аслан Бютукаев", - отметил Буравлев.