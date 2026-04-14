Ветеран СВО рассказал подробности ликвидации террориста Аслана Бютукаева

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ветеран спецоперации, кавалер ордена Мужества Владислав Буравлев рассказал РИА Новости, как проходила операция по ликвидации террориста Аслана Бютукаева, причастного к теракту в аэропорту "Домодедово" в 2011 году.

По словам Буравлева, террористов во главе с Бютукаевым выслеживали группы разведки и спецназа в горнолесном массиве Ингушетии и Чечни. Все задачи операции поэтапно делились на пять или шесть дней, проходили в условиях изоляции в лесу. По мере поиска банды российские военнослужащие находили старые схроны, которые принадлежали другим преступным формированиям. Например, мешок, набитый сим-картами, и селитру, добавил ветеран СВО.

"На предпоследней задаче нашли небольшой схрон – селитра и взрыватели. Место дневки-ночевки, то есть стоянки. Оно было свежее, буквально, может быть, четыре-пять дней, потому что закопанные банки не пахли чем-то тухлым. Это была свежая стоянка, на которой недавно находились террористы, потому что в тех местах мирные жители не могли находиться", - сказал Буравлев.

По его словам, после обнаружения свежих следов террористов собранную информацию отправили в координационный штаб, который отвечал за работу всех групп.

"Группы начали стягиваться в район, нас тогда вывели на отдых, и в течение пяти дней, пока мы отдыхали, группы как раз стягивались в район, то есть вели по следу. Потом мы снова зашли на задачу и на второй день нашей крайней задачи блокировали район в Чечне, где непосредственно находилась банда. Уже об этом было точно известно", - добавил участник событий.

Он подчеркнул, что боевики пытались агрессивно сопротивляться, но не смогли избежать своей участи.

"Если бы хотели, могли бы выйти с поднятыми руками и сдаться", - отметил участник операции.

Он добавил, что видел тела террористов. По фотороботам личности бандитов были идентифицированы.