Ученые выяснили, что вирус от морепродуктов стал вызывать заболевания глаз
23:21 14.04.2026
Ученые выяснили, что вирус от морепродуктов стал вызывать заболевания глаз

Приготовление креветок. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Китайские ученые выяснили, что нодавирус скрытой смертности (CMNV), который ранее находили у рыб и креветок, стал поражать зрительные органы людей, которые контактировали или употребляли сырые морепродукты, следует из результатов исследования, опубликованных в журнале Nature Microbiology.
"Новое заболевание глаз у человека связано с зоонозной инфекцией, вызываемой водными вирусами", - говорится в журнале.
Отмечается, что этот вирус обычно встречается у морских культур, таких как креветки и рыбы, однако они стали передавать его и человеку, приводя к хроническим заболеваниям глаз. Исследователи опросили пациентов об их образе жизни, и выяснилось, что почти три четверти из них либо обрабатывали сырые морепродукты без перчаток, либо употребляли в пищу сырые морепродукты.
Это первое исследование, показавшее, что вирус, происходящий от морских обитателей, может быть связан со специфическим глазным заболеванием у человека, сообщает журнал.
Сотрудница онкологического диспансера в одном из новых операционных залов - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Онколог перечислил вирусы, которые могут спровоцировать рак
Вчера, 04:38
 
