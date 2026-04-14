Ученые выяснили, что вирус от морепродуктов стал вызывать заболевания глаз

Отмечается, что этот вирус обычно встречается у морских культур, таких как креветки и рыбы, однако они стали передавать его и человеку, приводя к хроническим заболеваниям глаз. Исследователи опросили пациентов об их образе жизни, и выяснилось, что почти три четверти из них либо обрабатывали сырые морепродукты без перчаток, либо употребляли в пищу сырые морепродукты.