Бортников рассказал, как противник вербует молодежь

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Молодежь вербуют для диверсий и терактов через игровые платформы и сайты, предлагающие быстрый заработок, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета.
"Противник не оставляет попыток вовлечения российской молодежи в противоправную деятельность. В целях вербовки молодых людей для совершения диверсионно-террористических актов он использует игровые онлайн-платформы и тематические сайты, предлагающие быстрый заработок", — приводит НАК его слова.
Кроме того, украинские спецслужбы широко применяют искусственный интеллект, чтобы найти в интернете пользователей, разделяющих радикальные взгляды и готовых на преступления за деньги, добавил глава ФСБ.
Чтобы противостоять этому, нужно развивать у молодых людей невосприимчивость к вербовке и пропаганде, критическое мышление и способность сопротивляться попыткам втянуть их в террористическую деятельность, подчеркнул Бортников. Для этого нужно активнее использовать отечественные соцсети и популярные у молодежи информационные ресурсы, заключил он.