Вэнс рассказал, почему США поддерживали Орбана

ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал одним из немногих европейских лидеров, готовых противостоять бюрократии в Брюсселе, заявил в понедельник вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В ходе интервью ведущий телеканала Fox News спросил вице-президента о том, почему американская администрация поддержала Орбана

"Мы сделали это потому, что он один из немногих лидеров, который стремится противостоять бюрократии в Брюсселе", - ответил Вэнс.

Он объяснил, что эта бюрократия "очень и очень плоха для Соединенных Штатов".

В то же время, как признал Вэнс, США понимали, что Орбан может проиграть на выборах.