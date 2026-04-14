Вэнс рассказал, почему США поддерживали Орбана

ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал одним из немногих европейских лидеров, готовых противостоять бюрократии в Брюсселе, заявил в понедельник вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы сделали это потому, что он один из немногих лидеров, который стремится противостоять бюрократии в Брюсселе", - ответил Вэнс.
Он объяснил, что эта бюрократия "очень и очень плоха для Соединенных Штатов".
В то же время, как признал Вэнс, США понимали, что Орбан может проиграть на выборах.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в минувшее воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.