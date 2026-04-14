Вэнс посоветовал Ватикану заняться вопросами морали и Католической церкви

ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс посоветовал Ватикану заниматься вопросами морали и Католической церкви, комментируя конфликт папы Римского Льва XIV и американского президента Дональда Трампа.
Ранее Трамп после антивоенных высказываний Льва XIV написал в своей соцсети Truth Social, что "этот Папа слаб в вопросах преступности и внешней политики". Как утверждал глава Белого дома, если бы не его президентство, американца бы не избрали бы понтификом.
Вице-президент добавил, что его самого не слишком беспокоит нынешняя конфронтация между главой Белого дома и папой Римским.
"Я уверен, что это произойдет и в будущем", - подчеркнул Вэнс.
Лев XIV последние недели выражал беспокойство обострением на Ближнем Востоке из-за агрессии Израиля и Соединенных Штатов против Ирана. Понтифик довольно резко высказывался в адрес президента США и его окружения. В частности, он называл совершенно неприемлемой угрозу американского лидера уничтожить иранскую цивилизацию, а также возражал шефу Пентагона Питу Хегсету, призывавшего молиться о победе американских солдат "во имя Иисуса Христа". Как заявил тогда папа Римский, стремление к господству "чуждо пути Иисуса Христа".
