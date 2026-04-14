Вэнс посоветовал Ватикану заняться вопросами морали и Католической церкви - РИА Новости, 14.04.2026
02:34 14.04.2026
Вэнс посоветовал Ватикану заняться вопросами морали и Католической церкви

© REUTERS / Bernadett Szabo
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс посоветовал Ватикану заниматься вопросами морали и Католической церкви, комментируя конфликт папы Римского Льва XIV и американского президента Дональда Трампа.
Ранее Трамп после антивоенных высказываний Льва XIV написал в своей соцсети Truth Social, что "этот Папа слаб в вопросах преступности и внешней политики". Как утверждал глава Белого дома, если бы не его президентство, американца бы не избрали бы понтификом.
"Для Ватикана лучше всего было бы заняться вопросами морали, вопросами того, что происходит в Католической церкви, а президент Соединенных Штатов занимался бы... американской государственной политикой", - сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
Вице-президент добавил, что его самого не слишком беспокоит нынешняя конфронтация между главой Белого дома и папой Римским.
"Я уверен, что это произойдет и в будущем", - подчеркнул Вэнс.
Лев XIV последние недели выражал беспокойство обострением на Ближнем Востоке из-за агрессии Израиля и Соединенных Штатов против Ирана. Понтифик довольно резко высказывался в адрес президента США и его окружения. В частности, он называл совершенно неприемлемой угрозу американского лидера уничтожить иранскую цивилизацию, а также возражал шефу Пентагона Питу Хегсету, призывавшего молиться о победе американских солдат "во имя Иисуса Христа". Как заявил тогда папа Римский, стремление к господству "чуждо пути Иисуса Христа".
