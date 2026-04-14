На переговорах США и Ирана достигнут прогресс, утверждает Вэнс

ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что во время переговоров Соединенных Штатов и Ирана удалось достичь значительного прогресса.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ночь на 8 апреля объявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Глава американской делегации Вэнс 12 апреля подчеркнул, что ИРИ и Штаты не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров, и делегация Штатов вернется домой без сделки.
"Я бы не сказал, что все пошло не так. Я также считаю, что многое прошло, как надо. Мы добились значительного прогресса", - сказал Вэнс каналу Fox News.