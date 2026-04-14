На переговорах США и Ирана достигнут прогресс, утверждает Вэнс - РИА Новости, 14.04.2026
01:16 14.04.2026 (обновлено: 01:17 14.04.2026)
Вэнс: на переговорах США и Ирана удалось достичь значительного прогресса

© REUTERS / Jacquelyn Martin
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что во время переговоров Соединенных Штатов и Ирана удалось достичь значительного прогресса.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ночь на 8 апреля объявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Глава американской делегации Вэнс 12 апреля подчеркнул, что ИРИ и Штаты не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров, и делегация Штатов вернется домой без сделки.
"Я бы не сказал, что все пошло не так. Я также считаю, что многое прошло, как надо. Мы добились значительного прогресса", - сказал Вэнс каналу Fox News.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
