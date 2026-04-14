Российский посол дал совет Каллас, не понимающей политику США в Иране - РИА Новости, 14.04.2026
17:03 14.04.2026
Российский посол дал совет Каллас, не понимающей политику США в Иране

Посол Долгов: Каллас стоит обратиться в Вашингтон для пояснения политики США

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Главе европейской дипломатии Кае Каллас стоит обратиться в Вашингтон для пояснения политики США в Иране, заявил посол по особым поручениям РФ, дипломат Константин Долгов.
Каллас в понедельник в интервью британским СМИ признала, что Евросоюз не понимает действий США в Ормузском проливе.
"Посоветовать ей можно только одно, чтобы она нашла человека в Вашингтоне, который с ней будет говорить, который ей что-то расскажет. Я так понял, что с ней там никто общаться не хочет из администрации", - сказал Долгов "Газете.Ru".
