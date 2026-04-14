Ливан и Израиль договорились продолжить прямые переговоры посредством США - РИА Новости, 14.04.2026
22:48 14.04.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster — Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
БЕЙРУТ, 14 апр — РИА Новости. Ливан и Израиль намерены продолжить прямые переговоры при посредничестве США, соответствующая договоренность была достигнута по итогам трехсторонней встречи в Госдепартаменте, говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам переговоров.
"Стороны согласовали запуск прямого диалога в сроки и в месте, которые будут определены дополнительно … Встреча с участием госсекретаря США Марко Рубио стала первым контактом между Бейрутом и Тель-Авивом с 1993 года", - написано в заявлении.
В документе подчеркивается, что США поддерживают продолжение диалога, а также рассчитывают, что переговоры выйдут за рамки договоренностей 2024 года и приведут к всеобъемлющему мирному соглашению. Вашингтон также отметил, что потенциальный прогресс может открыть путь к масштабной помощи в восстановлении Ливана и экономическому развитию региона.
Израильская сторона, в свою очередь, заявила о готовности участвовать в прямых переговорах для урегулирования всех спорных вопросов и достижения устойчивого мира, а Ливан заявил о необходимости реализации соглашения о прекращении огня от ноября 2024 года и подчеркнул необходимость соблюдения суверенитета страны и решения гуманитарных проблем.
Ранее США назвали прошедшую встречу "историческим шагом", открывающим возможность для дальнейшей деэскалации и переговорного процесса между двумя странами.
В мире — Ливан, Израиль, США, Марко Рубио, Государственный департамент США, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
