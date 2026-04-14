Ливан и Израиль договорились продолжить прямые переговоры посредством США

БЕЙРУТ, 14 апр — РИА Новости. Ливан и Израиль намерены продолжить прямые переговоры при посредничестве США, соответствующая договоренность была достигнута по итогам трехсторонней встречи в Госдепартаменте, говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам переговоров.

Израильская сторона, в свою очередь, заявила о готовности участвовать в прямых переговорах для урегулирования всех спорных вопросов и достижения устойчивого мира, а Ливан заявил о необходимости реализации соглашения о прекращении огня от ноября 2024 года и подчеркнул необходимость соблюдения суверенитета страны и решения гуманитарных проблем.