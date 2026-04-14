18:27 14.04.2026 (обновлено: 18:31 14.04.2026)
США заявили об участии десяти тысяч военных в блокаде иранских портов

Флагман 6-го флота ВМС США Mount Whitney. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Более 10 тысяч военнослужащих США, а также десятки самолетов и кораблей принимают участие в блокаде портов Ирана, заявило во вторник Центральное командование ВС США (CENTCOM).
"Более 10 000 американских моряков, морских пехотинцев и летчиков, а также более десятка военных кораблей и десятки самолетов выполняют миссию по блокаде судов, входящих в иранские порты и покидающих их", - говорится в заявлении командования.
Там также отметили, что за прошедшие 24 часа ни один корабль не прошел сквозь блокаду.
"Блокада применяется беспристрастно в отношении судов всех стран, заходящих в иранские порты и прибрежные районы или покидающих их, включая все иранские порты в Персидском и Оманском заливах", - добавило командование.
Более того, американские военные заявили, что блокада не распространяется на суда, пересекающие Ормузский пролив, не заходя в порты Ирана.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) ранее в понедельник начало блокаду Ормузского пролива. При этом оно указывало, что речь идет о портах как в Персидском, так и в Оманском заливах, которые соединяет между собой Ормузский пролив. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о получении судами уведомлений о начале полной блокады всего побережья Ирана.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.
Позднее Трамп объявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил американским ВМС отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
