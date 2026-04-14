СМИ: США потратили все баллистические ракеты PrSM за время войны с Ираном

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. США израсходовали весь запас новейших высокоточных баллистических ракет PrSM (Precision Strike Missile) класса "земля-воздух" с начала боевых действий против Ирана, утверждает американский журнал Aviation Week, ссылаясь на представителя американских ВС Джимми Артера.
"Развёрнутое артиллерийское подразделение исчерпало весь запас высокоточных ударных ракет PrSM в начале войны против Ирана в прошлом месяце, но пополнения скоро будут", - говорится в сообщении.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.