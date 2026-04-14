СМИ: США потратили все баллистические ракеты PrSM за время войны с Ираном
14:12 14.04.2026 (обновлено: 14:33 14.04.2026)
СМИ: США потратили все баллистические ракеты PrSM за время войны с Ираном

© Фото : U.S. NavyПуск ракеты с борта эсминца USS Thomas Hudner ВМС США
© Фото : U.S. Navy
Пуск ракеты с борта эсминца USS Thomas Hudner ВМС США. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. США израсходовали весь запас новейших высокоточных баллистических ракет PrSM (Precision Strike Missile) класса "земля-воздух" с начала боевых действий против Ирана, утверждает американский журнал Aviation Week, ссылаясь на представителя американских ВС Джимми Артера.
Впервые ракеты PrSM были применены США в боевых условиях во время операции против Ирана месяц назад. Данный тип вооружения разработан для замены устаревающих систем ATACMS и обладает повышенной дальностью и точностью.
"Развёрнутое артиллерийское подразделение исчерпало весь запас высокоточных ударных ракет PrSM в начале войны против Ирана в прошлом месяце, но пополнения скоро будут", - говорится в сообщении.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.
