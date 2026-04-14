Рейтинг@Mail.ru
Появились кадры признания украинца, планировавшего убить силовика в Москве
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 14.04.2026
Появились кадры признания украинца, планировавшего убить силовика в Москве

ФСБ показало видео признания украинца, переброшенного в РФ для убийства силовика

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Задержанный ФСБ гражданин Украины признался, что в декабре 2025 года был переброшен в РФ для убийства высокопоставленного силовика, он получил подложный паспорт и взрывчатку, следует из видео ЦОС ФСБ.
«
"Уроженец Украины, город Трусковец Львовской области проходил службу в ВСУ. В марте 2025 года через мессенджер WhatsApp был завербован сотрудником СБУ по имени Антон для проведения террористического акта на территории РФ, на что я согласился. В декабре 2025 года я был переброшен на территорию РФ. Позже мне были переданы подложный паспорт и координаты с взрывчаткой, откуда я ее забрал", - сказал задержанный.
Он также сообщил, что в марте ему было указано куратором купить электростанцию и электроскутер.
"Позже по инструкции куратора я собрал взрывное устройство, поместил в электростанцию, электростанцию положил в электроскутер. И скутер 2 апреля оставил около торгового центра", - сказал завербованный СБУ.
МоскваУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала