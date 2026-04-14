Появились кадры признания украинца, планировавшего убить силовика в Москве

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Задержанный ФСБ гражданин Украины признался, что в декабре 2025 года был переброшен в РФ для убийства высокопоставленного силовика, он получил подложный паспорт и взрывчатку, следует из видео ЦОС ФСБ.

« "Уроженец Украины , город Трусковец Львовской области проходил службу в ВСУ . В марте 2025 года через мессенджер WhatsApp был завербован сотрудником СБУ по имени Антон для проведения террористического акта на территории РФ , на что я согласился. В декабре 2025 года я был переброшен на территорию РФ. Позже мне были переданы подложный паспорт и координаты с взрывчаткой, откуда я ее забрал", - сказал задержанный.

Он также сообщил, что в марте ему было указано куратором купить электростанцию и электроскутер.