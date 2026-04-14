МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X обвинил Германию в прямом финансировании войны против России.
"Германия поставит Украине еще 100 зенитных ракет, с закупкой которых у Киева трудности с начала войны в Иране. Правительство Германии возглавляет процесс финансирования и производства зенитных ракет для Украины. Это представляет собой прямое финансирование и поддержку войны против России. В прошлый раз, когда немцы вели войну против России, это закончилось для них плохо, как вы, я уверен, помните", — написал он.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.