Украина заминировала границу с Приднестровьем, заявил посол в Кишиневе

КИШИНЕВ, 14 апр — РИА Новости. Украинские военные провели минирование границы с Приднестровьем и развернули там систему технического наблюдения, заявил украинский посол в Кишиневе Паун Роговей.
"Там речь идет не только о минировании, там целый комплекс действий, направленных на обеспечение безопасности и защищенности этого участка. И эти меры полезны не только для Украины, но и для Республики Молдова", - заявил посол в подкасте для издания Ziarul de Garda.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.