МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. На Украине зафиксировали рекордный рост случаев нападений на сотрудников ТЦК, пишет El País.
По данным издания, почти каждую неделю появляются сообщения о новых нападениях на сотрудников ТЦК, патрулирующих улицы украинских городов. Ситуация начала ухудшаться после 2023 года, а в 2025 году число нападений выросло в три раза — со 118 в 2024 году до 341 в прошлом году, согласно данным Национальной полиции Украины. Первые месяцы 2026 года, как пишет El País, показывают новый рекорд — около 35 случаев в месяц.
"Усталость нарастает как в армии, так и среди мирного населения. Нехватка личного состава представляет серьезную проблему", — резюмируется в публикации.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. На этом фоне мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая 2024 года действует закон об усилении мобилизации.
