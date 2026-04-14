Рейтинг@Mail.ru
"Потрясло общество". Произошедшее во Львове вызвало переполох на Западе - РИА Новости, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 14.04.2026
"Потрясло общество". Произошедшее во Львове вызвало переполох на Западе

© РИА Новости / Станислав Красильников
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. На Украине зафиксировали рекордный рост случаев нападений на сотрудников ТЦК, пишет El País.
"Последний инцидент, потрясший общество, произошел 2 апреля во Львове, на западе Украины. Сотрудник ТЦК <…> был убит ударом ножа в шею. Убийца оказался таможенником, сопровождавшим своего брата. Патруль проверял документы последнего, когда тот решил напасть на них", — отмечается в статье.
По данным издания, почти каждую неделю появляются сообщения о новых нападениях на сотрудников ТЦК, патрулирующих улицы украинских городов. Ситуация начала ухудшаться после 2023 года, а в 2025 году число нападений выросло в три раза — со 118 в 2024 году до 341 в прошлом году, согласно данным Национальной полиции Украины. Первые месяцы 2026 года, как пишет El País, показывают новый рекорд — около 35 случаев в месяц.
"Усталость нарастает как в армии, так и среди мирного населения. Нехватка личного состава представляет серьезную проблему", — резюмируется в публикации.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. На этом фоне мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая 2024 года действует закон об усилении мобилизации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаЛьвовВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала