"Потрясло общество". Произошедшее во Львове вызвало переполох на Западе

По данным издания, почти каждую неделю появляются сообщения о новых нападениях на сотрудников ТЦК, патрулирующих улицы украинских городов. Ситуация начала ухудшаться после 2023 года, а в 2025 году число нападений выросло в три раза — со 118 в 2024 году до 341 в прошлом году, согласно данным Национальной полиции Украины. Первые месяцы 2026 года, как пишет El País, показывают новый рекорд — около 35 случаев в месяц.