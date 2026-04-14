"Гражданская война". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на Украине

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. За время нахождения Владимира Зеленского у власти Украина оказалась на грани катастрофы, заявил бывший помощник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Страна лежит в руинах, давайте реально говорить — уничтожена. Никакого роста нет, наблюдается падение ВВП", — отметил он.
Политик отметил, что при правлении Зеленского на Украине наблюдаются рекордно низкая рождаемость, рекордно высокое количество беженцев, а также разрушены тысячи предприятий.
"О чем говорит этот человек, когда он уже почти два года незаконно занимает должность президента? Какие успехи? В чем успехи? Страна разрушена, внутри идет гражданская война. Создана структура разбойников, вурдалаков, которые ловят своих мужчин. Отменено действие конституции, разгромлен Конституционный суд, военное положение незаконное, антиконституционное. Мобилизация", — заключил Соскин.
Украинский парламент 3 декабря прошлого года принял бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Киев пытается закрывать "дыры" в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры всё чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников самофинансирования.