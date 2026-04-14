МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. За время нахождения Владимира Зеленского у власти Украина оказалась на грани катастрофы, заявил бывший помощник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала .

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.