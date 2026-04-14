Украина согласовала с ФРГ поставки вооружения на четыре миллиарда евро - РИА Новости, 14.04.2026
17:33 14.04.2026
Федоров: Украина согласовала с ФРГ договор о поставках вооружения на €4 млрд

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о согласовании с Германией трех документов о поставках и финансировании производства вооружения на четыре миллиарда евро.
"Провел переговоры с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Согласовали пакет оборонных договоренностей на общую сумму в четыре миллиарда евро для укрепления ПВО, развития дальних боевых возможностей и совместного производства дронов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Федорова.
Как уточнил украинский министр, Германия профинансирует закупку нескольких сотен ракет для используемых ВСУ комплексов ПВО Patriot, а также оплатит поставку Украине 36 пусковых установок IRIS-T. Стороны также договорились о немецких инвестициях в размере 300 миллионов евро в украинское производство дальнобойного вооружения и запуске совместного производства БПЛА средней дальности. На первом этапе планируется постройка пяти тысяч дронов для ВСУ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В миреУкраинаГерманияРоссияМихаил ФедоровБорис ПисториусСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
