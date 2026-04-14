ВСУ потеряли до 30 военных в зоне действия "Днепра" за сутки

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 30 военных и 11 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Уничтожены до 30 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитрово, Новоандреевка и Орехов Запорожской области.
