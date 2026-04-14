Зеленский подписал закон о продлении военного сбора с украинцев

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законопроект о продлении действия военного сбора на три года после окончания конфликта на Украине, свидетельствуют данные на сайте украинского парламента.
Депутат Рады Ярослав Железняк 7 апреля сообщил, что украинский парламент принял закон из пакета Международного валютного фонда (МВФ) о продлении действия пятипроцентного военного сбора на три года после завершения конфликта.
Согласно данным на сайте Рады законопроект "возвращен с подписью" Зеленского во вторник.
С 2014 года все физические лица на Украине платили военный сбор в размере 1,5% от начисленной заработной платы. С 30 ноября 2024 года в стране вступил в силу закон о повышении налогов - военный сбор повысился с 1,5% до 5% для всех граждан, кроме военных. За счет этого планировалось закрыть дыру в бюджете на военные расходы.
