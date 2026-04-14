07:47 14.04.2026
Российского блогера Литвина внесли в базу сайта "Миротворец"

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российский блогер Михаил Литвин внесен в базу скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
Ресурс обвиняет блогера, в частности, в поддержке РФ, покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, финансировании подразделений армии РФ. На сайте указано, что он передал российским военным два "Камаза" и автомобиль.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.
