Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выпустили не менее 800 боеприпасов за неделю по Херсонской области
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:15 14.04.2026
ВСУ выпустили не менее 800 боеприпасов за неделю по Херсонской области

Мирошник: ВСУ выпустили по Херсонской области не менее 800 боеприпасов за неделю

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. ВСУ выпустили не менее 800 боеприпасов по Херсонской области с 6 по 12 апреля, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в еженедельном докладе, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"По гражданским объектам в Херсонской области за прошедшие семь дней было выпущено не менее 800 боеприпасов", - говорится в докладе.
Сотни тысяч жителей Запорожской области остались без света, заявил Мирошник
07:11
Под наиболее интенсивными обстрелами находились Алешкинский, Новокаховский, Каховский, Горностаевский, Геничевский округа, перечислил Мирошник.
"Удары наносились по жилым домам, социальным объектам, объектам коммунального хозяйства, связи и энергетики, легковому транспорту, магазинам, торговым павильонам. В регионе мирные жители все чаще становятся жертвами дистанционного минирования, осуществляемого украинскими вооруженными формированиями", - отметил посол.
За отчетный период из-за детонации взрывных устройств пострадали шесть мирных жителей, трое из них погибли, в том числе 15-летний мальчик, подчеркнул Мирошник.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 30 августа 2025 года объявил, что российские войска освободили 76% региона. Часть Херсонской области на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром региона временно стал город Геническ.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Мирошник назвал слова Зеленского о "зеркальном" перемирии пустышкой
Вчера, 14:36
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияДнепр (река)Родион МирошникВалерий ГерасимовПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала