ВСУ выпустили не менее 800 боеприпасов за неделю по Херсонской области

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. ВСУ выпустили не менее 800 боеприпасов по Херсонской области с 6 по 12 апреля, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в еженедельном докладе, который имеется в распоряжении РИА Новости.

"По гражданским объектам в Херсонской области за прошедшие семь дней было выпущено не менее 800 боеприпасов", - говорится в докладе.

Под наиболее интенсивными обстрелами находились Алешкинский, Новокаховский, Каховский, Горностаевский, Геничевский округа, перечислил Мирошник

"Удары наносились по жилым домам, социальным объектам, объектам коммунального хозяйства, связи и энергетики, легковому транспорту, магазинам, торговым павильонам. В регионе мирные жители все чаще становятся жертвами дистанционного минирования, осуществляемого украинскими вооруженными формированиями", - отметил посол.

За отчетный период из-за детонации взрывных устройств пострадали шесть мирных жителей, трое из них погибли, в том числе 15-летний мальчик, подчеркнул Мирошник.