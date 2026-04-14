Киев перебросил в Сумскую область заградотряды ГУР Минобороны Украины

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Командование ВСУ перебросило в Шосткинский район Сумской области несколько отрядов ГУР Украины, которые с высокой вероятностью будут использовать как заградотряды для мобилизованных 33-го и 210-го отдельных штурмовых полков, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Командование ВСУ в Шосткинский район перебросило несколько отрядов террористов ГУР "Кракен", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что с высокой вероятностью подразделения ГУР Украины будут использовать в роли заградотрядов для мобилизованных 33-го и 210-го отдельных штурмовых полков ВСУ.
