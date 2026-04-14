"Разрушить Украину": в США сообщили о неожиданном плане Нетаньяху
05:20 14.04.2026 (обновлено: 11:21 14.04.2026)
Миршаймер: Нетаньяху попал в сложную ситуацию и может применить ядерное оружие

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Израиль оказался в сложной ситуации после атак на Иран, из-за чего премьер-министр Биньямин Нетаньяху заинтересован в разрушении Украины, которая отвлекает мировое внимание от Ближнего Востока, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису, размещенном на его YouTube-канале.
"Премьер-министр Нетаньяху одержим идеей победить Иран. <…> И на самом деле он хотел бы разрушить Украину. Он хотел бы сделать с Украиной то же, что было сделано с Сирией. В этом нет никаких сомнений", — рассказал ученый.

Взрыв после атаки на Тегеран - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
"Американцы все взорвали": на Западе ужаснулись решению Трампа
02:03
По его словам, из-за роста напряженности в военной конфронтации Тель-Авива с Тегераном существуют опасения о применении Израилем ядерного оружия.
"Стоит понять, в какой опасной ситуации мы оказались, потому что израильтяне рассматривают Иран как угрозу существованию государства. И они понимают, что не смогли победить Иран. Так что израильтяне действительно попали в огромную передрягу. <…> И когда происходят подобные вещи, государства почти во всех случаях выбирают крайне рискованные стратегии. И это снова возвращает нас к опасности того, что в конечном итоге израильтяне могут задуматься о применении ядерного оружия", — подытожил Миршаймер.

Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива.

После этого израильская авиация и артиллерия с утра среды нанесли удары по Ливану. Движение "Хезболла", в свою очередь, не объявляло ни о каких военных операциях против Израиля после объявления о двухнедельном прекращении огня между Ираном и США.
Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал нападение Израиля на Ливан нарушением достигнутого США и Ираном перемирия.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Россия призвала прекратить войну, начатую США и Израилем на Ближнем Востоке
10 апреля, 22:08
 
В миреИранИзраильУкраинаДональд ТрампДэниел ДэвисЧикагский университетДжон МиршаймерХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
