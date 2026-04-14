Колумбийские наемники возвращаются с Украины инвалидами, сообщил источник

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Колумбийские наемники возвращаются с Украины инвалидами, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток.

"Мне известно о трех парнях, которые вернулись с увечьями, оставшись на 70% инвалидами", - уточнил источник.

Он сообщил, что среди упомянутых наемников, которым удалось выжить на Украине, один лишился ноги, другой потерял руку и получил осколочные ранения. Тело третьего, включая лицо, было сильно поражено осколками гранаты.

Также собеседник агентства отметил, что о судьбе большинства колумбийцев, отправившихся воевать за ВСУ, вообще ничего не известно.

В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.