04:42 14.04.2026
Колумбийские наемники возвращаются с Украины инвалидами, сообщил источник

Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Колумбийские наемники возвращаются с Украины инвалидами, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток.
"Мне известно о трех парнях, которые вернулись с увечьями, оставшись на 70% инвалидами", - уточнил источник.
Он сообщил, что среди упомянутых наемников, которым удалось выжить на Украине, один лишился ноги, другой потерял руку и получил осколочные ранения. Тело третьего, включая лицо, было сильно поражено осколками гранаты.
Также собеседник агентства отметил, что о судьбе большинства колумбийцев, отправившихся воевать за ВСУ, вообще ничего не известно.
В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.
Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
