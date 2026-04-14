Радиоперехват раскрыл, что случилось с ВСУ в Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:26 14.04.2026 (обновлено: 05:13 14.04.2026)
Радиоперехват раскрыл, что случилось с ВСУ в Запорожской области

Украинский солдат с позывным "Махно" сбежал с позиции в Запорожской области

© REUTERS / StringerУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© REUTERS / Stringer
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинский солдат сбежал с позиции в Запорожской области, следует из радиоперехвата, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
"Лис", я "Азот". Принял, принял. "Махно" на Мадриде нет, он сделал ноги", - сказал украинский командир своему подчиненному.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Украинец был трижды мобилизован в ВСУ, но дважды сбегал
03:49
После командир приказал ему перейти на позицию, где находятся украинские военные.
На прошлой неделе сообщалось, что ВСУ несут большие потери на запорожском направлении из-за трудностей с ротацией. В частности, большое количество безвозвратных и санитарных потерь отмечалось в 5-м стрелковом батальоне 108-й отдельной бригады территориальной обороны.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Командование ВСУ предлагало подышать солдату, оставшемуся без воды
28 января, 05:23
 
