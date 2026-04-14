Радиоперехват раскрыл, что случилось с ВСУ в Запорожской области

ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинский солдат сбежал с позиции в Запорожской области, следует из радиоперехвата, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

"Лис", я "Азот". Принял, принял. "Махно" на Мадриде нет, он сделал ноги", - сказал украинский командир своему подчиненному.

После командир приказал ему перейти на позицию, где находятся украинские военные.