В МИД сообщили о выводах об Украине по итогам перемирия

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Украина по итогам пасхального перемирия показала неспособность отвечать взаимностью на добрые дела России, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Украинская сторона никаких гуманных шагов не воспринимает, на них адекватно не реагирует и неспособна отвечать взаимностью на добрые дела или на шаги, направленные на сохранение жизни и здоровья гражданского населения", — сказал он, комментируя завершившееся прекращение огня.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно действовало с 16:00 субботы до ночи на понедельник.
Владимир Зеленский заявил, что Украина будет соблюдать режим прекращения огня и действовать зеркально. Тем не менее после завершения перемирия Минобороны России сообщило о 6558 нарушениях со стороны ВСУ.
22 июня 2022, 17:18