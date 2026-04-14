В МИД сообщили о выводах об Украине по итогам перемирия
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:06 14.04.2026 (обновлено: 10:16 14.04.2026)
В МИД сообщили о выводах об Украине по итогам перемирия

Мирошник: Украина не способна отвечать взаимностью на добрые дела России

Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Украина по итогам пасхального перемирия показала неспособность отвечать взаимностью на добрые дела России, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Украинская сторона никаких гуманных шагов не воспринимает, на них адекватно не реагирует и неспособна отвечать взаимностью на добрые дела или на шаги, направленные на сохранение жизни и здоровья гражданского населения", — сказал он, комментируя завершившееся прекращение огня.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно действовало с 16:00 субботы до ночи на понедельник.
Как пояснили в Кремле, Москва исходила из того, что Киев последует примеру и прекратит боевые действия. Войскам поручили быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.
Владимир Зеленский заявил, что Украина будет соблюдать режим прекращения огня и действовать зеркально. Тем не менее после завершения перемирия Минобороны России сообщило о 6558 нарушениях со стороны ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
