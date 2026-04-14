МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Украина по итогам пасхального перемирия показала неспособность отвечать взаимностью на добрые дела России, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Украинская сторона никаких гуманных шагов не воспринимает, на них адекватно не реагирует и неспособна отвечать взаимностью на добрые дела или на шаги, направленные на сохранение жизни и здоровья гражданского населения", — сказал он, комментируя завершившееся прекращение огня.