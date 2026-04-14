Украинец был трижды мобилизован в ВСУ, но дважды сбегал

КУРСК, 14 апр - РИА Новости. Украинский военнослужащий Николай Герман, попавший в плен, рассказал РИА Новости, что трижды пытался избежать мобилизации, причем два первых побега оказались успешными, но третья попытка провалилась.
"Первый раз я убежал из больницы. Там ВЛК (военно-врачебная комиссия - ред.) просто фиктивно идет, то есть привозят меня, пока там на рентген повели, я убежал", - сказал агентству военный.
По словам военнослужащего, второй случай произошел в новогоднюю ночь: патруль остановил его якобы за нарушение комендантского режима, несмотря на праздничный день, но ему удалось снова сбежать из больницы, поскольку врачи увлеклись празднованием.
"А третий раз уже этот фатальный... И главное, тот же ТЦКшник (сотрудник территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), который (был в - ред.) первый раз, так сложилось. Он - нет, я - узнал. Уже у них поток, таких как я много. И там уже не было вариантов куда-то сбежать", - добавил плененный военный.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. На этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
