Украинец был трижды мобилизован в ВСУ, но дважды сбегал

КУРСК, 14 апр - РИА Новости. Украинский военнослужащий Николай Герман, попавший в плен, рассказал РИА Новости, что трижды пытался избежать мобилизации, причем два первых побега оказались успешными, но третья попытка провалилась.

"Первый раз я убежал из больницы. Там ВЛК (военно-врачебная комиссия - ред.) просто фиктивно идет, то есть привозят меня, пока там на рентген повели, я убежал", - сказал агентству военный.

По словам военнослужащего, второй случай произошел в новогоднюю ночь: патруль остановил его якобы за нарушение комендантского режима, несмотря на праздничный день, но ему удалось снова сбежать из больницы, поскольку врачи увлеклись празднованием.

"А третий раз уже этот фатальный... И главное, тот же ТЦКшник (сотрудник территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), который (был в - ред.) первый раз, так сложилось. Он - нет, я - узнал. Уже у них поток, таких как я много. И там уже не было вариантов куда-то сбежать", - добавил плененный военный.