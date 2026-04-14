МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Посольство Украины в Праге содействует сбору и отправке денег на вооружение ВСУ при помощи НПО в Чехии и Словакии, выяснило РИА Новости, изучив материалы на сайте дипмиссии и сотрудничающей с ней чешской НПО.
Инициатором проекта по сбору средств на военную технику для Украины выступил известный чешский предприниматель Далибор Дедек, который специально создал для этого НПО. С 2022 года его организация закупила оборудование для украинской армии более чем на миллиард крон (свыше 41 миллиона евро). Эти деньги были направлены в том числе на покупку танка, ракетной установки, беспилотников и боеприпасов для ВСУ.
Об официальном запуске этой инициативы в 2022 году информировало украинское посольство в Праге – в публикации на сайте дипмиссии рассказывается об НПО Дедека, которая представляет собой "фиктивный интернет-магазин". Посольство прямым текстом сообщает, что "деньги перечисляются напрямую на счет украинского посольства, что именно на эти средства покупается, остается в секрете". Между тем НПО на своем сайте заявляет, что активно использует крупные СМИ в Чехии в качестве инструмента для распространения информации.
В марте 2025 года посольство Украины на своей странице в соцсетях разместило слова благодарности в адрес НПО Дедека от бывшего тогда главой ГУР Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) за сбор 3 миллионов долларов на вертолет для министерства обороны Украины.
"Оказывая поддержку обороне Украины, мы в сотрудничестве с посольством Украины в Праге отправили оборудование на сумму более 1 миллиарда чешских крон и будем продолжать это делать", - говорится на сайте НПО.
В 2022 году Дедек также организовал в Праге установку политически ангажированной скульптуры антироссийской направленности. Скульптуру установили на 30 дней на месте, где до весны 2020 года стоял памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Статую организаторы планировали позже продать и направить средства на покупку оружия для Украины. В марте 2022 года Дедек стал участником аукциона для сбора средства для Украины, купив один из лотов за 400 тысяч евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
