ВС России нанесли удары по энергообъектам, используемым в интересах ВСУ

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. ВС РФ нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, хранилищам горюче-смазочных материалов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сообщении.
22 июня 2022, 17:18