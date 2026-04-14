17:04 14.04.2026

Как переводится "Цигель, цигель, ай-лю-лю" из "Бриллиантовой руки"

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. "Бриллиантовая рука" Леонида Гайдая до сих пор живет отдельными цитатами. Но есть одна особенно загадочная: "Цигель, цигель, ай-лю-лю".
Эпизод в Стамбуле с незнакомкой запомнился всем, но вот настоящий перевод этой фразы знают немногие.

Какие были версии

Одни думали, что фраза означает спешку — мол, это вроде "быстрее, быстрее". На первый взгляд такая трактовка выглядит убедительно: интонация, жесты и контекст сцены поддерживают именно этот смысл. Другие искали корни во французском, немецком, турецком языках, идише.
Слово "цигель" вызывает ассоциации с чем-то немецким. Действительно, в немецком "цигель" означает "кирпич". Но в контексте сцены в Стамбуле эта версия не имеет смысла.

Откровение Островской

Самое интересное объяснение дала сама актриса, сыгравшая эту героиню. По ее словам, никакого настоящего перевода у фразы не существовало вообще. Ассистент режиссера попросил придумать что-то яркое, звучное, похожее на иностранную речь, но непонятное. Островская импровизировала на ходу и выдала несколько реплик.
Смысл был очень простой: героиня заманивает Горбункова, обещая романтическое приключение. Примерно так: "Пойдем, мой дорогой, я покажу тебе настоящую любовь".
Благодаря игре Островской "Цигель, цигель, ай-лю-лю" стало крылатым выражением. Представители нескольких поколений произносят ее, когда хотят поторопить друг друга.
 
 
 
