Рейтинг@Mail.ru
Работа приложения "Парковки России" восстановлена после ограничений
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 14.04.2026 (обновлено: 16:43 14.04.2026)
Работа приложения "Парковки России" восстановлена после временных ограничений

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДорожные знаки "Парковка", "Инвалиды" и "Способ постановки транспортного средства на стоянку" на одной из улиц в Москве
Перейти в медиабанк
Дорожные знаки "Парковка", "Инвалиды" и "Способ постановки транспортного средства на стоянку" на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Работа приложения "Парковки России" восстановлена после временных ограничений, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского паркинга.
Ранее в работе приложения фиксировался сбой. При входе у некоторых пользователей на главном экране высвечивалась надпись об ошибке в сервере, а также о том, что оплата недоступна. Приложение просило повторить действие позже.
"У некоторых пользователей могли наблюдаться ограничения в работе сервисов оплаты парковки. На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме. На период неработоспособности сервисов штрафы за неоплату парковки не выносились", - рассказали в пресс-службе.
Приложение "Парковки России" - это главный помощник автомобилистов на дорогах, им на постоянной основе пользуются 2,7 миллиона человек.
ТранспортМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала