Работа приложения "Парковки России" восстановлена после ограничений

Дорожные знаки "Парковка", "Инвалиды" и "Способ постановки транспортного средства на стоянку" на одной из улиц в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Работа приложения "Парковки России" восстановлена после временных ограничений, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского паркинга.

Ранее в работе приложения фиксировался сбой. При входе у некоторых пользователей на главном экране высвечивалась надпись об ошибке в сервере, а также о том, что оплата недоступна. Приложение просило повторить действие позже.

"У некоторых пользователей могли наблюдаться ограничения в работе сервисов оплаты парковки. На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме. На период неработоспособности сервисов штрафы за неоплату парковки не выносились", - рассказали в пресс-службе.