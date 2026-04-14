Трамп признался в любви ко Франции

ПАРИЖ, 14 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ответил на телефонный звонок журналистки французского телеканала LCI в ходе встречи по Ирану и заявил ей, что любит Францию.
"Я сейчас на совещании, напрямую разбираясь с (ситуацией вокруг - ред.) Ирана, поэтому я не могу сейчас говорить c вами, но у нас все очень хорошо, и я люблю Францию", - сказал американский лидер. Аудиозапись опубликовал телеканал.
Ранее Трамп заявлял, что, в отличие от своего предшественника Джо Байдена, не стал менять номер телефона и согласился на общение с журналистами.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.