Европе отчаянно нужна энергия, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа отчаянно нуждается в энергии, а Великобритания при этом якобы отказывается разрабатывать месторождения шельфа Северного моря.

"Они (Норвегия - ред.) зарабатывают целое состояние. Великобритания, которая географически лучше расположена на Северном море с точки зрения энергетики, чем Норвегия, должна бурить, бурить, бурить. Это абсолютно безумно, что они этого не делают…", - подчеркнул Трамп.