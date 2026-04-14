Европе отчаянно нужна энергия, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа отчаянно нуждается в энергии, а Великобритания при этом якобы отказывается разрабатывать месторождения шельфа Северного моря.
"Европа отчаянно нуждается в энергии, и тем не менее Соединенное Королевство отказывается разрабатывать нефть в Северном море - одно из крупнейших месторождений в мире. Трагедия", - написал Трамп в Truth Social.
Американский лидер добавил, что Норвегия продает Великобритании свою нефть, добытую в Северном море, в два раза дороже.
"Они (Норвегия - ред.) зарабатывают целое состояние. Великобритания, которая географически лучше расположена на Северном море с точки зрения энергетики, чем Норвегия, должна бурить, бурить, бурить. Это абсолютно безумно, что они этого не делают…", - подчеркнул Трамп.
В заключение президент США призвал отказаться от ветряных генераторов.
"И никаких больше ветряных электростанций!" - резюмировал Трамп.