Трамп шокирован премьером Италии из-за скандала вокруг его критики Папы

РИМ, 14 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что шокирован премьер-министром Италии Джорджей Мелони, ранее назвавшей неприемлемыми его заявления о папе Римском Льве XIV.

Трамп ранее обрушился с критикой на Папу, заявив, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики. По словам Трампа, "Льва не было бы в Ватикане", не будь он в Белом доме. Мелони сочла эти заявления неприемлемыми.

"Это она неприемлема, потому что ей всё равно, есть ли у Ирана ядерное оружие и взорвал бы он Италию за две минуты, если бы у него была такая возможность", - заявил Трамп в телефонном разговоре с корреспондентом газеты Corriere della Sera

Трамп добавил, что Мелони "не хочет помочь с НАТО и не хочет помогать избавиться от ядерного оружия".

"Она совсем не такая, как я думал… Она уже не тот человек, и Италия никогда не будет прежней страной. Миграция убивает Италию и всю Европу", - сказал президент США

Обращаясь к журналисту, Трамп задался вопросом, "нравится ли итальянцам, что Мелони никак не помогает" американцам в том, чтобы "заполучить нефть"

"Я в шоке от нее, я думал, что она смелая, но я ошибался", - сказал Трамп.

По его мнению, премьер Италии думает, что "Америка должна делать работу за неё".

Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости отмечал, что исламская республика, основываясь на своей доктрине безопасности и фетве духовного лидера, неоднократно заявляла об отсутствии у нее стремления к обладанию ядерным оружием, а иранская ядерная программа носит мирный характер.