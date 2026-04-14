Трамп шокирован премьером Италии из-за скандала вокруг его критики Папы - РИА Новости, 14.04.2026
17:48 14.04.2026
Трамп шокирован премьером Италии Мелони из-за скандала вокруг его критики Папы

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
РИМ, 14 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что шокирован премьер-министром Италии Джорджей Мелони, ранее назвавшей неприемлемыми его заявления о папе Римском Льве XIV.
Трамп ранее обрушился с критикой на Папу, заявив, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики. По словам Трампа, "Льва не было бы в Ватикане", не будь он в Белом доме. Мелони сочла эти заявления неприемлемыми.
"Это она неприемлема, потому что ей всё равно, есть ли у Ирана ядерное оружие и взорвал бы он Италию за две минуты, если бы у него была такая возможность", - заявил Трамп в телефонном разговоре с корреспондентом газеты Corriere della Sera.
Трамп добавил, что Мелони "не хочет помочь с НАТО и не хочет помогать избавиться от ядерного оружия".
"Она совсем не такая, как я думал… Она уже не тот человек, и Италия никогда не будет прежней страной. Миграция убивает Италию и всю Европу", - сказал президент США.
Обращаясь к журналисту, Трамп задался вопросом, "нравится ли итальянцам, что Мелони никак не помогает" американцам в том, чтобы "заполучить нефть"
"Я в шоке от нее, я думал, что она смелая, но я ошибался", - сказал Трамп.
По его мнению, премьер Италии думает, что "Америка должна делать работу за неё".
Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости отмечал, что исламская республика, основываясь на своей доктрине безопасности и фетве духовного лидера, неоднократно заявляла об отсутствии у нее стремления к обладанию ядерным оружием, а иранская ядерная программа носит мирный характер.
Сам Лев XIV после нападок Трампа заявил, что не намерен вступать с ним в полемику и продолжит громко высказываться против войны. Папа ранее неоднократно выступал с критикой действий США в Иране. В частности, он называл угрозы США иранскому народу неприемлемыми. В начале апреля после призыва министра войны США Пита Хегсета молиться за военнослужащих он заявил в проповеди, что желание доминировать не соответствует пути Иисуса Христа. В прошлом папа Лев задавался вопросом, имеют ли мужество для исповеди политики-христиане, ответственные за начало вооруженных конфликтов.
