12:52 14.04.2026
В Кремле не стали комментировать изображение с Трампом в образе целителя

Скриншот публикации Дональда Трампа в соцсети Truth Social
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сгенерированное с помощью нейросетей изображение, на котором президента США Дональд Трамп предстал в образе "целителя", который исцеляет больного.
Трамп в понедельник сначала опубликовал, а затем удалил со своей страницы в соцсети Truth Social сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором он представлен в образе "целителя"
"Совсем не хотелось бы все это комментировать, поэтому я оставлю это без комментариев", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать публикацию.
На сгенерированной искусственным интеллектом картинке Трамп был изображен в светлой одежде с красной накидкой, возлагающим руку на лежащего на больничной койке. Вокруг - люди, включая женщину в молитвенной позе, военного и медработника.
На фоне - американский флаг, Статуя Свободы, Капитолий, военные самолеты и орлы.
