В Кремле не стали комментировать изображение с Трампом в образе целителя

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сгенерированное с помощью нейросетей изображение, на котором президента США Дональд Трамп предстал в образе "целителя", который исцеляет больного.

На сгенерированной искусственным интеллектом картинке Трамп был изображен в светлой одежде с красной накидкой, возлагающим руку на лежащего на больничной койке. Вокруг - люди, включая женщину в молитвенной позе, военного и медработника.