Эксперт рассказал, куда Трамп может передислоцировать американские базы

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может из-за недовольства союзниками передислоцировать американские базы из Центральной Европы в Прибалтику, выразил мнение в интервью РИА Новости президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) имени Евгения Примакова Александр Дынкин.
"Он (Дональд Трамп - ред.) может вывести американские вооруженные силы из "провинившихся" стран. Вопрос – если выведет, то куда? На территорию США – неплохо, с точки зрения наших национальных интересов. А если на территорию "передовиков"? А это Польша и три прибалтийские страны", - считает Дынкин.
Академик напомнил, что эти страны "давно приглашают" американцев разместить базы на своей территории. Так, по его словам, еще в первый срок Трампа Варшава "мечтала" об американской базе под названием "Форт Трамп".
"Эта четверка наиболее агрессивных по отношению к России стран, да еще с большим дефицитом стратегической культуры. В таком случае возникнут дополнительные угрозы для безопасности Калининграда и наших западных границ", - подчеркнул Дынкин.
Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос "несмываемым пятном" и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают всё, чтобы ее не оказывать. Позже вице-премьер и министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус заявил, что страна опасается вывода войск США, так как Европа нуждается в американцах, а они - в Европе.