Эксперт рассказал, куда Трамп может передислоцировать американские базы

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может из-за недовольства союзниками передислоцировать американские базы из Центральной Европы в Прибалтику, выразил мнение в интервью РИА Новости президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) имени Евгения Примакова Александр Дынкин.